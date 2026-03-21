Канадець Моралес з рекордом виграв "золото" ЧС-2026 у бігу на 400 метрів

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей у бігу на 400 метрів серед чоловіків.

У фінальному забігу змагалося чотири атлети, а перемогу здобув представник Канади Крістофер Моралес-Вільямс, який фінішував з результатом 44.76 (рекорд чемпіонатів світу в приміщенні).

"Срібло" виборов американець Калеб Макрей, а бронзовим призером став легкоатлет з Тринідаду та Тобаго Джерім Річардс.

Крістофер Моралес-Вільямс (Канада) – 44.76 Калеб Макрей (США) – 45.03 Джерім Річардс (Тринідад та Тобаго) – 45.39

Нагадаємо, напередодні український легкоатлет Олег Дорощук став чемпіоном світу в стрибках в висоту.