Арман Дюплантіс з рекордом здобув золото у стрибках з жердиною на ЧС-2026 у приміщенні
У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей зі стрибків з жердиною серед чоловіків.
Перемогу здобув представник Швеції Арман Дюплантіс, який підкорив висоту 6.25 метра, встановивши рекорд чемпіонатів в приміщенні. Срібну нагороду виграв грек Еммануїл Караліс з результатом 6.05 метра.
Бронзовим призером став австралієць Кертіс Маршалл, його результат склав 6.00 метра, що є повторенням його особистого рекорду.
Зауважимо, що на рахунку Дюплантіса є по дві перемоги на Олімпійських іграх (2020, 2024), три на світових першостях на відкритому повітрі (2022, 2023, 2025) та вже чотири "золота" на чемпіонаті світу у приміщенні (2022, 2024, 2025, 2026).
Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки з жердиною, чоловіки.
- 🥇 Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.25 (CR)
- 🥈 Еммануїл Караліс (Греція) – 6.05
- 🥉 Кертіс Маршалл (Австралія) – 6.00 (=PB)
Нагадаємо, напередодні Дюплантіс оновив власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Йому вдалося підкорити висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.
Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявляв про намір виграти золоті нагороди на чотирьох або п'яти Олімпіадах, зосередившись на підготовці до наступних Ігор у Лос-Анджелесі.