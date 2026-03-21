Арман Дюплантіс з рекордом здобув золото у стрибках з жердиною на ЧС-2026 у приміщенні

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей зі стрибків з жердиною серед чоловіків.

Перемогу здобув представник Швеції Арман Дюплантіс, який підкорив висоту 6.25 метра, встановивши рекорд чемпіонатів в приміщенні. Срібну нагороду виграв грек Еммануїл Караліс з результатом 6.05 метра.

Бронзовим призером став австралієць Кертіс Маршалл, його результат склав 6.00 метра, що є повторенням його особистого рекорду.

Зауважимо, що на рахунку Дюплантіса є по дві перемоги на Олімпійських іграх (2020, 2024), три на світових першостях на відкритому повітрі (2022, 2023, 2025) та вже чотири "золота" на чемпіонаті світу у приміщенні (2022, 2024, 2025, 2026).

Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні . Стрибки з жердиною, чоловіки.

🥇 Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.25 (CR) 🥈 Еммануїл Караліс (Греція) – 6.05 🥉 Кертіс Маршалл (Австралія) – 6.00 (=PB)

Нагадаємо, напередодні Дюплантіс оновив власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Йому вдалося підкорити висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявляв про намір виграти золоті нагороди на чотирьох або п'яти Олімпіадах, зосередившись на підготовці до наступних Ігор у Лос-Анджелесі.