Магучіх розповіла, як проходить підготовка до першого етапу Діамантової ліги

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зізналася, що з нетерпінням очікує старту Діамантової ліги, який запланований на 26 квітня і відбудеться в китайському Сямені.

Про це вона сказала в інтерв'ю пресслужбі Діамантової ліги.

"Моя підготовка йде добре. Я добре стрибаю з часів чемпіонату світу в приміщенні в Нанкіні. Я знаю, що в Сямені будуть чудові суперниці з австралійськими дівчатами ( Оліслагерс та Паттерсон – прим.). Це буде неймовірна атмосфера, і я хочу отримати хороший результат. Я з нетерпінням чекаю початку сезону", – заявила Ярослава.

Українка також пригадала свій попередній виступ на етапі в Сямені, який був ще в 2023 році.

"Це був мій перший візит до Китаю, і це було справді фантастично, як поза стадіоном, так і під час змагань. Підтримати спортсменів прийшло багато людей – був повний стадіон. Коли ми закінчили, було багато людей, які хотіли трішки поговорити чи сфотографуватися. Це було справді чудово, і я думаю, що вболівальники Діамантової ліги в Китаї є одними з найкращих уболівальників, яких я коли-небудь бачив", – додала Магучіх.

Зазначимо, що однією з конкурентом на першому етапі для Магучіх буде також українка Юлія Левченко. Будуть відсутні сербка Ангеліни Топич та шведка Енгла Нільссон – призерки ЧЄ-2025 у приміщенні.

Нагадаємо, останнім стартом для Магучіх був ЧС-2025 у приміщенні. Там Ярослава здобула бронзову медаль, поступившись Оліслагерс і Паттерсон. Напевно, українка могла б виступити краще, але під час турніру вона відчувала дискомфорт у нозі.

Тиждень тому Ярослава анонсувала своє повернення до офіційних змагань.