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На сьогодні це максимум, – Магучіх прокоментувала бронзу на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 08:53
На сьогодні це максимум, – Магучіх прокоментувала бронзу на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свою бронзову нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Спортсменка дала флешкоментар для World Athletics.

"Під час стрибків відчула, що взяла 1.95 метрів не найкращим чином, але була впевнена, що 1.97 будуть кращі. Тож я почала бігти але, на жаль, відчула, що з моєю ногою не все гаразд. Мені треба більше працювати над відновленням, якщо я не відчуваю стабільності в ній. Коли виконувала один стрибок, то я бігла, коли робила інший – то не бігла. Тож, я думаю, що попрацюю над цим і повернуся сильнішою.

Звісно, я хотіла стрибати вище. Але на сьогодні я зробила максимум можливого", – резюмувала Магучіх.

Нагадаємо, після чемпіонату Європи спортсменка скаржилась на біль у п'яті, через яку проігнорувала можливість оновити континентальний рекорд.

Нагадаємо, що два тижні тому Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук став п'ятим на ЧС-2025 у приміщенні.

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