На сьогодні це максимум, – Магучіх прокоментувала бронзу на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свою бронзову нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Спортсменка дала флешкоментар для World Athletics.

"Під час стрибків відчула, що взяла 1.95 метрів не найкращим чином, але була впевнена, що 1.97 будуть кращі. Тож я почала бігти але, на жаль, відчула, що з моєю ногою не все гаразд. Мені треба більше працювати над відновленням, якщо я не відчуваю стабільності в ній. Коли виконувала один стрибок, то я бігла, коли робила інший – то не бігла. Тож, я думаю, що попрацюю над цим і повернуся сильнішою.



Звісно, я хотіла стрибати вище. Але на сьогодні я зробила максимум можливого", – резюмувала Магучіх.