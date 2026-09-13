Зіркова легкоатлетка може втратити 100 тисяч доларів через статус студентки

21-річна американка Хана Молл стрімко злетіла до однієї з найкращих стрибунок з жердиною у світі. На чемпіонаті Ultimate Championships (UC) вона здобула "срібло" з результатом 4,90 м, але може не отримати свої призові.

Про це пише Iltalehti.fi.

Молл, яка навчається в американському бізнес-університеті, заробила 75 000 доларів за друге місце. Перемога Молл у фіналі Діамантової ліги минулого тижня довела її заробіток за останні 7 днів до приблизно 100 000 доларів.

Однак, через свій статус університетського спортсмена, Молл може ніколи не отримати свої призові гроші.

У Сполучених Штатах студенти-спортсмени є спортсменами-аматорами згідно з правилами NCAA (National Collegiate Athletic Association). Асоціація забороняє прийняття призових грошей зі змагань. Є деякі винятки на Олімпійських іграх та, наприклад, на чемпіонатах світу, але Абсолютний чемпіонат світу або Діамантова ліга не є винятками.

Молл може зберегти свої призові гроші, якщо відмовиться від статусу аматора та стане професійною спортсменкою. У такому разі вона втратить, наприклад, можливу спортивну стипендію та буде змушена самостійно оплачувати навчання.

Однак призовий фонд у розмірі 100 000 доларів є привабливим.

"Це досить божевільно. Я ніколи не бачила такої суми грошей. Ніколи. Але якби я вирішила їх залишити собі, я б, мабуть, інвестувала в щось".

Молл розгублена через ситуацію, що навіть не знає, що на практиці означатиме перетворення на професійну атлетку.

"Я справді не знаю, який варіант найкращий. Зараз мені потрібно багато про що подумати".

Нагадаємо, в чоловічих стрибках із жердиною переміг Арман Дюплантіс.