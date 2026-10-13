Діамантова ліга оприлюднила календар на 2027 рік
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Сезон Діамантової ліги–2027 розпочнеться 7 травня в Досі та завершиться фіналом у Цюриху 25–26 серпня.
Як повідомляє World Athletics, до календаря увійшли 15 етапів на чотирьох континентах.
На перших 14 спортсмени збиратимуть очки для виходу до фіналу, де визначать переможців серії в окремих дисциплінах.
Змагання стануть важливою перевіркою форми перед вересневим чемпіонатом світу в Пекіні.
Календар Діамантової ліги–2027
- 7 травня – Доха
- 15 травня – Шанхай / Кецяо
- 22 травня – Сямень
- 27 травня – Рим
- 30 травня – Рабат
- 3 червня – Осло
- 6 червня – Стокгольм
- 25 червня – Париж
- 3 липня – Юджин
- 9 липня – Монако
- 13 липня – Лозанна
- 17 липня – Лондон
- 15 серпня – Сілезія
- 20 серпня – Брюссель
- 25–26 серпня – Цюрих (фінал)
Нагадаємо, у сезоні Діамантової ліги–2026 українці здобули чотири перемоги – усі у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виграла етапи в Рабаті (1,97 м) та Сілезії (2,00 м), Юлія Левченко перемогла в Сямені (1,99 м), а Олег Дорощук – у Монако (2,32 м).