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Діамантова ліга оприлюднила календар на 2027 рік

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2026, 21:38
Діамантова ліга оприлюднила календар на 2027 рік
Getty Images

Сезон Діамантової ліги–2027 розпочнеться 7 травня в Досі та завершиться фіналом у Цюриху 25–26 серпня.

Як повідомляє World Athletics, до календаря увійшли 15 етапів на чотирьох континентах.

На перших 14 спортсмени збиратимуть очки для виходу до фіналу, де визначать переможців серії в окремих дисциплінах.

Змагання стануть важливою перевіркою форми перед вересневим чемпіонатом світу в Пекіні.

Календар Діамантової ліги–2027

  • 7 травня – Доха
  • 15 травня – Шанхай / Кецяо
  • 22 травня – Сямень
  • 27 травня – Рим
  • 30 травня – Рабат
  • 3 червня – Осло
  • 6 червня – Стокгольм
  • 25 червня – Париж
  • 3 липня – Юджин
  • 9 липня – Монако
  • 13 липня – Лозанна
  • 17 липня – Лондон
  • 15 серпня – Сілезія
  • 20 серпня – Брюссель
  • 25–26 серпня – Цюрих (фінал)

Нагадаємо, у сезоні Діамантової ліги–2026 українці здобули чотири перемоги – усі у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виграла етапи в Рабаті (1,97 м) та Сілезії (2,00 м), Юлія Левченко перемогла в Сямені (1,99 м), а Олег Дорощук – у Монако (2,32 м).

Діамантова ліга

Діамантова ліга

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