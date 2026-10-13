Діамантова ліга оприлюднила календар на 2027 рік

Сезон Діамантової ліги–2027 розпочнеться 7 травня в Досі та завершиться фіналом у Цюриху 25–26 серпня.

Як повідомляє World Athletics, до календаря увійшли 15 етапів на чотирьох континентах.

На перших 14 спортсмени збиратимуть очки для виходу до фіналу, де визначать переможців серії в окремих дисциплінах.

Змагання стануть важливою перевіркою форми перед вересневим чемпіонатом світу в Пекіні.

Календар Діамантової ліги–2027

7 травня – Доха

15 травня – Шанхай / Кецяо

22 травня – Сямень

27 травня – Рим

30 травня – Рабат

3 червня – Осло

6 червня – Стокгольм

25 червня – Париж

3 липня – Юджин

9 липня – Монако

13 липня – Лозанна

17 липня – Лондон

15 серпня – Сілезія

20 серпня – Брюссель

25–26 серпня – Цюрих (фінал)

Нагадаємо, у сезоні Діамантової ліги–2026 українці здобули чотири перемоги – усі у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виграла етапи в Рабаті (1,97 м) та Сілезії (2,00 м), Юлія Левченко перемогла в Сямені (1,99 м), а Олег Дорощук – у Монако (2,32 м).