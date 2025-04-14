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Відновлення завершено: Магучіх анонсувала повернення на "великі арени"

Олександр Булава — 14 квітня 2025, 23:03
Відновлення завершено: Магучіх анонсувала повернення на великі арени
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила, що незабаром повернеться на змагання.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Перше стрибкове тренування після чемпіонату світу в Китаї. Відновлення завершилось, час повертатися на великі арени і вже за кілька тижнів це станеться", – розповіла Магучіх.

Зазначимо, що 26 квітня у китайському Сямені відкриє сезон Діамантова ліга, в програмі якого будуть стрибки у висоту.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні, а у березні здобула бронзу на ЧС-2025.

Після світової першості Магучіх скаржилась на проблеми з ногою.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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