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Магучіх – найкраща легкоатлетка року у світі

Микола Дендак — 1 грудня 2024, 18:36
Магучіх – найкраща легкоатлетка року у світі
Ярослава Магучіх

Українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року у світі.

Вона здобула приз на церемонії нагородження World Athletics Awards.

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Серед суперниць Магучіх були:

  • олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;
  • олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;
  • олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;
  • олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Для неї це вже не перша нагорода за підсумками 2024 року. Раніше Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в Європі. Також 23-річна дніпрянка увійшла до переліку лідерів "УП 100".

Нагадаємо, 2024 рік був неймовірно вдалим для Ярослави. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Та одним з найголовніших досягнень Магучіх у 2024 році став новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року.

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