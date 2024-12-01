Магучіх – найкраща легкоатлетка року у світі

Українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року у світі.

Вона здобула приз на церемонії нагородження World Athletics Awards.

Серед суперниць Магучіх були:

олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;

олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;

олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;

олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Для неї це вже не перша нагорода за підсумками 2024 року. Раніше Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в Європі. Також 23-річна дніпрянка увійшла до переліку лідерів "УП 100".

Нагадаємо, 2024 рік був неймовірно вдалим для Ярослави. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Та одним з найголовніших досягнень Магучіх у 2024 році став новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року.