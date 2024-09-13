🥇 Магучіх третій рік поспіль виграла Діамантову лігу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото, а Ірина Геращенко здобула бронзу у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Попри неприємний дощ, Магучіх без проблем взяла по черзі 188, 192, 195 та 197 см. Єдиною суперницею, якій також підкорилися усі ці планки була австралійка Нікола Оліслагерс.

Однак Оліслагерс взяла 197 лише з другої спроби, а тому програвала українці й була змушена ризикувати. Австралійка пропустила планку 199, замовивши одразу висоту 201. Магучіх залишалося лише відповісти тим самим.

Планка 201 тричі не підкорилася як Оліслагерс, так і Магучіх, проте українка здобула перемогу завдяки меншій кількості виконаних спроб і третій рік поспіль виграла Діамантову лігу.

Ще одна українка Геращенко стала бронзовою призеркою, взявши 1,92 метра з другої спроби.

Фінал Діамантової ліги. Стрибки у висоту, жінки

1. 🥇 Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97

2. 🥈 Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,97

3. 🥉Ірина Геращенко (Україна) — 1,92

4. Елеанор Патерсон (Австралія) — 1,88

5. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,88

6. Лія Апостоловські (Словенія) — 1,88

До цього за всю історію турніру лише одна людина змогла виграти три поспіль розіграші Діамантової ліги у стрибках у висоту. Це росіянка Марія Ласіцкене. Вона взагалі тріумфувала 4 рази поспіль (2018-2021 включно). І тепер Магучіх стала другою в історії, кому вдалося перемогти три рази поспіль. Проте, наступного року вона зможе замахнутися на нове досягнення.

Нагадаємо, що цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.

Також Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.