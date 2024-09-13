Чому тріумф Магучіх на Діамантовій лізі — більше, ніж просто перемога

Напередодні завершився фінал Діамантової ліги-2024 — найпрестижнішого комерційного турніру в легкій атлетиці. З українців там змагалися Ірина Геращенко, Олег Дорощук, Артур Фельфнер та головна зірка української легкої атлетики — Ярослава Магучіх.

Як і очікувалося, українка вчергове посіла перше місце на престижному турнірі. Проте давайте розберімось, чому це щось більше, ніж просто перемога.

Лише четверта в історії, проте найкраща

Лише 4 представники України тріумфували на Діамантовій Лізі. Першу перемогу для України у 2011 році здобула Ольга Саладуха (потрійний стрибок). Далі українці тріумфували лише у стрибках у висоту. Наступним був Богдан Бондаренко у 2013-му. Третя перемога на рахунку Андрія Проценка (2019 рік).

А четверта — Магучіх. Що цікаво, вона ще минулого року стала найкращою серед представників України, адже у 2023-му вдруге (і вдруге поспіль теж) посіла перше місце. А Діамантова ліга цього року стала вже третьою для неї. До того ж, на етапі Діамантової ліги в Парижі, українка побила один з "вічних" світових рекордів, що тримався 37 років.

Як українці перемагали на Діамантовій лізі

Той формат, за яким проходила цьогорічна Діамантова ліга — відносно новий (його ввели у 2017 році). Наприклад перемоги Бондаренка та Саладухи залежали не від результату фіналу, а від усіх етапів. Тоді переможцю кожного етапу нараховували бали (у фіналі вони вдвічі більші), і перемагав той, у кого найбільше балів за підсумком всіх етапів.

Бондаренко у 2013 році виграв етапи в Бірмінгемі, Лозанні, Лондоні та Цюриху, чого вистачило для перемоги в загальному заліку. А Саладуха тріумфувала в загальному заліку завдяки перемогам в Юджині, Стокгольмі, Лондоні та Брюсселі. А ось Проценко тріумфував у фіналі в Цюриху, тому і став переможцем, хоча на етапах він не здобув жодного золота (в Бондаренка у 2019-му було два).

Попереду Магучіх лише росіянка

До цього за всю історію турніру лише одна людина змогла виграти три поспіль розіграші Діамантової ліги у стрибках у висоту. Це росіянка Марія Ласіцкене. Вона взагалі тріумфувала 4 рази поспіль (2018-2021 включно). І тепер Магучіх стала другою в історії, кому вдалося перемогти три рази поспіль. Проте, наступного року вона зможе замахнутися на нове досягнення.

Найбільша ж серія з перемог на Діамантовій лізі налічує 7 звитяг поспіль, і вона належить французькому стрибуну із жердиною Рено Лавіллені (2010-2016 включно). Якщо ж говорити лише за жінок, то там рекордсменка — хорватка Сандра Елкасевич (метання диска, 2012-2018 включно). У неї 6 тріумфів поспіль.