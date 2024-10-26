Магучіх – найкраща легкоатлетка року в Європі

Українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.

Українка здобула приз на церемонії нагородження European Athletics Awards.

Окрім українки, у фінальній трійці претенденток на нагороду були дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.

A historic season! 🫶



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆



🥇 European champion

🥇 Olympic champion

📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Зауважимо, що Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте тоді не змогла перемогти.