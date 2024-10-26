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Магучіх – найкраща легкоатлетка року в Європі

Микола Дендак — 26 жовтня, 22:32
Магучіх – найкраща легкоатлетка року в Європі
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.

Українка здобула приз на церемонії нагородження European Athletics Awards.

Окрім українки, у фінальній трійці претенденток на нагороду були дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Зауважимо, що Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте тоді не змогла перемогти.

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