Магучіх – найкраща легкоатлетка року в Європі
Ярослава Магучіх
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Українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.
Українка здобула приз на церемонії нагородження European Athletics Awards.
Окрім українки, у фінальній трійці претенденток на нагороду були дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.
Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Зауважимо, що Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте тоді не змогла перемогти.