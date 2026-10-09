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Їдемо на розвідку: Магучіх – про головний старт зимового сезону і тренування у Лос-Анджелесі

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 15:50
Їдемо на розвідку: Магучіх – про головний старт зимового сезону і тренування у Лос-Анджелесі
Ярослава Магучіх
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Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що 15 жовтня розпочинає підготовку до зимового сезону та протестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

Її цитує Суспільне Спорт.

"Насправді, з 15 жовтня у мене вже розпочинається тренувальний збір і підготовка до зимового сезону. Головний старт – чемпіонат Європи. Я планую там виступати", – сказала Ярослава.

Також українська легкоатлетка повідомила, що у її плані є 2-місячний тренувальний процес на базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Саме у цьому американському місті з 14 липня по 30 липня 2028 року відбуватимуться наступні Олімпійські ігри.

"Можливо, буду повертатися (в Україну), але це ще не точно. Поки знаю, що два місяці – листопад і грудень – провести на тренувальній базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Їдемо на розвідку подивитися, як там що, адже Олімпійські ігри не за горами, залишилося півтора року", – додала Магучіх.

Нагадаємо, що уродженка Дніпра не потрапила до 10 претенденток на приз найкращої легкоатлетки світу в 2026 році.

У 2026 році Магучіх також виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобувши золоті медалі світової першості у приміщенні та Євро.

Водночас срібна призерка фіналу Діамантової ліги-2026 у бельгійському Брюсселі нещодавно отримала свою іменну зірку на легендарній "Площі зірок" у центрі Києва.

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