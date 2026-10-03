Магучіх влаштувала "телефонний дзвінок" фанатам: легкоатлетка показала стильний образ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася з підписниками атмосферним фото та вирішила поцікавитися, як вони проводять свої вихідні.

Спортсменка позувала у телефонній будці в стильному вбранні в клітинку. Образ Ярослава доповнила кепкою, а незвичайна локація зробила кадр особливо атмосферним.

Втім, цього разу Магучіх вирішила не просто показати нове фото, а й поспілкуватися зі своїми фанатами. Легкоатлетка запропонувала підписникам поділитися своїм настроєм та розповісти, як вони планують провести вихідні.

"Телефоную вам із коротеньким запитанням: як ваші справи? Діліться в коментарях, який у вас настрій на ці вихідні. Відпочивати, зустрітися з друзями чи просто загорнутися в плед і нікуди не поспішати?" — написала Магучіх.

Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

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За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.