Магучіх влаштувала "телефонний дзвінок" фанатам: легкоатлетка показала стильний образ
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася з підписниками атмосферним фото та вирішила поцікавитися, як вони проводять свої вихідні.
Спортсменка позувала у телефонній будці в стильному вбранні в клітинку. Образ Ярослава доповнила кепкою, а незвичайна локація зробила кадр особливо атмосферним.
Втім, цього разу Магучіх вирішила не просто показати нове фото, а й поспілкуватися зі своїми фанатами. Легкоатлетка запропонувала підписникам поділитися своїм настроєм та розповісти, як вони планують провести вихідні.
"Телефоную вам із коротеньким запитанням: як ваші справи? Діліться в коментарях, який у вас настрій на ці вихідні. Відпочивати, зустрітися з друзями чи просто загорнутися в плед і нікуди не поспішати?" — написала Магучіх.
Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.
За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.