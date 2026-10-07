Магучіх розповіла, коли почне підготовку до зимового сезону

Зіркова стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від повернення в Україну та розповіла про свої плани на підготовку до зимового сезону.

Слова легкоатлетки наводить Трибуна.

"В мене завжди тільки позитивні емоції від України, бо я дуже люблю повертатись додому. Це дає мені сил, заряджає мене. Тому я дуже рада, незважаючи ні на що, бути вдома.

Відпочинок завершується. З 15 жовтня в мене починається підготовка до зимових змагань, тому що у нас в цьому році буде зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, і потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому на спорті все стабільно", – заявила українка.