Магучіх не потрапила до претендентів на звання легкоатлетки року в світі

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не потрапила до 10 претендентів на приз найкращої легкоатлетки 2026 в світі.

Про це повідомляє пресслужба World Athletics.

До 10 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року увійшли:

Тігст Ассефа (Ефіопія, марафон)

Чейз Джексон (США, штовхання ядра)

Мелісса Джефферсон-Вуден (США, біг на 100 і 200 м)

Агнес Нґетіч (Кенія, напівмарафон/крос)

Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка, біг на 400 м)

Марія Перес (Іспанія, спортивна ходьба)

Кемрін Роджерс (Канада, метання молота)

Масай Расселл (США, біг на 100 м з бар'єрами)

Одрі Верро (Швейцарія, біг на 800 м)

Янь Цзиї (Китай, метання списа)

У чоловіків на приз найкращого легкоатлета року претендують:

Кеннет Беднарек (США, біг на 100 і 200 м)

Крістіан Чех (Словенія, метання диска)

Енді Діас (Італія, потрійний стрибок)

Алісон дос Сантос (Бразилія, біг на 400 м з бар'єрами)

Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною)

Бусанг Кебінатшипі (Ботсвана, біг на 400 м)

Джош Керр (Велика Британія, біг на 1500 м та одну милю)

Румеш Таранга Патхірадж (Шрі-Ланка, метання списа)

Себастьян Саве (Кенія, марафон)

Джейкоб Тарп (США, біг на 110 м з бар'єрами)

Зазначимо, що цього року World Athletics суттєво змінила принцип формування списків претендентів. Раніше номінантів ділили на 3 категорії (бігові дисципліни, технічні та позастадіонні види), і по кожній формували єдиний список претендентів, у який входили як чоловіки, так і жінки. Тепер 3 види дисциплін об'єднали, проте розділили номінантів за гендерною ознакою.

У 2026 році Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро. Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.