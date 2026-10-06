Магучіх не потрапила до претендентів на звання легкоатлетки року в світі
Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не потрапила до 10 претендентів на приз найкращої легкоатлетки 2026 в світі.
Про це повідомляє пресслужба World Athletics.
До 10 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року увійшли:
- Тігст Ассефа (Ефіопія, марафон)
- Чейз Джексон (США, штовхання ядра)
- Мелісса Джефферсон-Вуден (США, біг на 100 і 200 м)
- Агнес Нґетіч (Кенія, напівмарафон/крос)
- Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка, біг на 400 м)
- Марія Перес (Іспанія, спортивна ходьба)
- Кемрін Роджерс (Канада, метання молота)
- Масай Расселл (США, біг на 100 м з бар'єрами)
- Одрі Верро (Швейцарія, біг на 800 м)
- Янь Цзиї (Китай, метання списа)
У чоловіків на приз найкращого легкоатлета року претендують:
- Кеннет Беднарек (США, біг на 100 і 200 м)
- Крістіан Чех (Словенія, метання диска)
- Енді Діас (Італія, потрійний стрибок)
- Алісон дос Сантос (Бразилія, біг на 400 м з бар'єрами)
- Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною)
- Бусанг Кебінатшипі (Ботсвана, біг на 400 м)
- Джош Керр (Велика Британія, біг на 1500 м та одну милю)
- Румеш Таранга Патхірадж (Шрі-Ланка, метання списа)
- Себастьян Саве (Кенія, марафон)
- Джейкоб Тарп (США, біг на 110 м з бар'єрами)
Зазначимо, що цього року World Athletics суттєво змінила принцип формування списків претендентів. Раніше номінантів ділили на 3 категорії (бігові дисципліни, технічні та позастадіонні види), і по кожній формували єдиний список претендентів, у який входили як чоловіки, так і жінки. Тепер 3 види дисциплін об'єднали, проте розділили номінантів за гендерною ознакою.
У 2026 році Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро. Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.