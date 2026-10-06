Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх не потрапила до претендентів на звання легкоатлетки року в світі

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 20:23
Магучіх не потрапила до претендентів на звання легкоатлетки року в світі
Ярослава Магучіх
Getty Images

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не потрапила до 10 претендентів на приз найкращої легкоатлетки 2026 в світі.

Про це повідомляє пресслужба World Athletics.

До 10 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року увійшли:

  • Тігст Ассефа (Ефіопія, марафон)
  • Чейз Джексон (США, штовхання ядра)
  • Мелісса Джефферсон-Вуден (США, біг на 100 і 200 м)
  • Агнес Нґетіч (Кенія, напівмарафон/крос)
  • Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка, біг на 400 м)
  • Марія Перес (Іспанія, спортивна ходьба)
  • Кемрін Роджерс (Канада, метання молота)
  • Масай Расселл (США, біг на 100 м з бар'єрами)
  • Одрі Верро (Швейцарія, біг на 800 м)
  • Янь Цзиї (Китай, метання списа)

У чоловіків на приз найкращого легкоатлета року претендують:

  • Кеннет Беднарек (США, біг на 100 і 200 м)
  • Крістіан Чех (Словенія, метання диска)
  • Енді Діас (Італія, потрійний стрибок)
  • Алісон дос Сантос (Бразилія, біг на 400 м з бар'єрами)
  • Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною)
  • Бусанг Кебінатшипі (Ботсвана, біг на 400 м)
  • Джош Керр (Велика Британія, біг на 1500 м та одну милю)
  • Румеш Таранга Патхірадж (Шрі-Ланка, метання списа)
  • Себастьян Саве (Кенія, марафон)
  • Джейкоб Тарп (США, біг на 110 м з бар'єрами)

Зазначимо, що цього року World Athletics суттєво змінила принцип формування списків претендентів. Раніше номінантів ділили на 3 категорії (бігові дисципліни, технічні та позастадіонні види), і по кожній формували єдиний список претендентів, у який входили як чоловіки, так і жінки. Тепер 3 види дисциплін об'єднали, проте розділили номінантів за гендерною ознакою.

У 2026 році Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро. Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.

Легка атлетика Ярослава Магучіх

Легка атлетика

Кохан: Ситуація в Києві погіршується
Найбрудніший забіг в історії: велика дуель, три дні тріумфу та довга тінь допінгу
Олімпійська чемпіонка підкорила Тиждень моди в Лондоні ефектним образом: фото зірки легкої атлетики
Чемпіонат Європи-2028 з легкої атлетики матиме рекордний призовий фонд
Кенійка Нгетіч побила рекорд світу в напівмарафоні

Останні новини