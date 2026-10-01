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Магучіх – найкраща спортсменка вересня за версією НОК

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 13:37
Магучіх – найкраща спортсменка вересня за версією НОК
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнали найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

У вересні Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, де показала результат 1,99 метра. Для титулованої атлетки це вже шосте визнання найкращою спортсменкою місяця в кар'єрі (раніше вона здобувала його у 2019, 2023 та тричі у 2024 роках).

Найкращий юний спортсмен місяця став Олександр Чернишев (сучасне п'ятиборство). Атлет став срібним призером в особистих змаганнях та бронзовий призер у командному заліку чемпіонату Європи серед юнаків і дівчат у Калдаш-да-Раїні (Португалія).

Зазначається, що лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, статуетками та пам'ятними плакетками від НОК України під час урочистої церемонії, яка відбудеться 6 жовтня.

Напередодні Магучіх оцінила свої виступи в сезоні 2026 року.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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