Подвійний подіум для України: Магучіх здобула "золото" на ЧС-2026, у Левченко – "срібло"

У польському місті Торунь 20 березня розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.

У перший день змагань за медалі боролись стрибунки у висоту. До фіналу вийшли 11 спортсменок, серед яких були дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Вони з перших спроб взяли висоту включно з 1,99 метри разом із Ангеліною Топич та Ніколою Оліслагерс. Тож за медалі боролись саме ці чотири спортсменки.

Ярослава підкорила планку й 2,01 метри з першої спроби. Натомість всі інші схибили.

Врешті-решт чемпіонкою стала саме світова рекордсменка із Дніпра. Всі інші спортсменки стали срібними призерками, адже не взяли цю висоту.

Після цього Магучіх намагалась побити рекорд чемпіонатів світу у приміщенні, який тримається з 1987 року. Проте 2,06 метри все ж таки їй не підкорились.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту

🥇 Ярослава Магучіх – 2,01 м 🥈 Юлія Левченко, Нікола Оліслагерс, Ангеліна Топич – 1,99 м

Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті світу у приміщенні переможницею стала Нікола Оліслагерс. Тоді Ярослава Магучіх здобула "бронзу".