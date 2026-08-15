Магучіх виграла "золото" зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026, що наразі проходить у Бірмінгемі.

Вона стала єдиною спортсменкою, яка пропускала стартові планки 1,83 та 1,88, а 1,92 взяла з першої спроби вийшовши у лідери змагань.

1,95 Магучіх взяла з другої спроби, допустивши свою першу помилку і пропустила вперед представницю Польщі Марію Жодзік, яка цю висоту взяла зі старту. Також цю планку подолала і Марія Вукович з Чорногорії.

У підсумку на 1,97 метрів у секторі залишилися лише Жодзік, Магучіх та Вукович, які розігрували між собою комплект медалей. І Ярослава, натомість від суперниць, взяла цю планку з першої спроби, чого виявилося достатньо для чемпіонства.

Щодо Ірини Геращенко, то вона стала 5-ю, зупинившись на висоті 1,92. Також відзначимо ранні вильоти Ангеліни Топич, Морган Лейк та Крістіни Гонзель, які також перебували у числі фавориток.

Вже у статусі чемпіонки Ярослава підняла планку до 2,01, але всі три спроби виявилися невдалими.

Загалом для Ярослави ця золота медаль європейської першості стала вже 3-ю кар'єрі. Раніше вона ставала чемпіонкою у Мюнхені (2022 рік) та Римі (2024 рік). Також це "золото" стало першим для України на цьогорічному Євро-2026 у Бірмінгемі.

Чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики

Стрибки у висоту, жінки

Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97

2. Марія Жодзік (Польща) – 1,95

3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95

..5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92

Напередодні український легкоатлет Олег Дорощук став срібним призером у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026.