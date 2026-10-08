Магучіх отримала свою зірку в центрі Києва: українську легкоатлету вшанували на легендарній "Площі зірок"

Українська олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх отримала іменну зірку на "Площі зірок" у центрі Києва. Урочиста подія стала особливою ще й тому, що проєкт відновив роботу після тривалої паузи.

Соціально-культурний проєкт "Площа зірок" започаткували у Києві у 2015 році. На алеї традиційно вшановують українців, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту, музики, театру та кінематографа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботу проєкту призупинили. Однак 7 жовтня 2026 року "Площа зірок" знову відкрила нові іменні зірки — вперше з 2021 року. Цього разу серед тих, чиї досягнення відзначили в центрі столиці, опинилася й Магучіх.

Окрім Ярослави, нові зірки отримали олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, колишній чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзінзірук та багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова.

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Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.