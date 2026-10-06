Магучіх показала яскраві нічні фото: українка влаштувала стильну фотосесію просто на траві

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує радувати шанувальників новими кадрами після завершення сезону. Цього разу спортсменка поділилася атмосферною добіркою нічних фотографій.

На світлинах Ярослава позує просто неба посеред ночі. Для незвичної фотосесії українка обрала яскраву кофтинку, кепку та штани, створивши розслаблений і водночас ефектний образ.

Магучіх традиційно залишила для підписників короткий, але атмосферний підпис:

"Нічний вайб".

Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

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За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.