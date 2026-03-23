"Золото" Магучіх і Дорощука, стабільний Дюплантіс: підсумки ЧС-2026 з легкої атлетики
Останні три дні у польському місті Торунь на арені "Kujawsko-Pomorska" відбувався чемпіонат світу в приміщенні.
Для України його можна вважати успішним – вдалося витиснути максимум із можливого.
Розповідаємо про успіхи наших представників у стрибках у висоту, найяскравіші досягнення та навіть світові рекорди.
Магучіх, Левченко і Дорощук – вау!
Україну у стрибках у висоту представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Вони були якщо не однозначними фаворитами, то точно серед тих, чиє "золото" не стало б несподіванкою.
Світова рекордсменка Магучіх продовжує доводити – спад сезону-2025 був лише епізодом. Спочатку впевнені виступи вдома, а тепер – довгоочікуване "золото" чемпіонату світу.
Ярослава вже вигравала цю першість у 2022 році. Після цього двічі чемпіонкою ставала Нікола Оліслагерс. Тож це не лише золота медаль у колекцію, а й своєрідна реванш-історія.
Юлія Левченко розділила другу сходинку саме з Оліслагерс та молодою сербкою Ангеліна Топич, яка цього сезону дедалі гучніше заявляє про себе серед еліти.
Перемогу приніс і Олег Дорощук. Чинний чемпіон Європи в приміщенні підтвердив свій клас – навіть попри відсутність Геміш Керр, конкуренція залишалася високою.
Варто зазначити, що 2,30 м – найнижчий результат, якого вистачило для "золота". Для порівняння: торік в Апелдорні Олег стрибнув 2,34 м.
Але перемога – це перемога. Українські стрибуни реалізували максимум своїх можливостей.
Не варто забувати й про бігунів на 60 м із бар'єрами – Олег Кукота та Дмитро Багінський дебютували на такому рівні. До фіналу вони не пробилися, однак сам факт участі – уже досягнення: Україна вперше за 10 років була представлена у цій дисципліні на ЧС.
Дюплантіс – краще за всіх!
Арман Дюплантіс знову підтвердив статус абсолютного домінатора у стрибках із жердиною – без нервів, без шансів для суперників.
Так, цього разу без WR. Але 6.25 м – солідно. Ба більше – це на 20 см краще, ніж результат Еммануїла Караліса, срібного призера світової першості.
Мондо виграв останні чотири чемпіонати світу. Його потенціал розкрився ще не на всі 100%. Немає сумнів, що й світові рекорди, й золоті медалі ще не один раз підкоряться шведу.
Келлі Ходжкінсон і її домінація
Келлі Ходжкінсон продовжує правити у бігу на 800 м – у Торуні вона виглядала безальтернативно. Британка грамотно розклала сили та контролювала темп.
24-річна британка показала новий рекорд чемпіонату світу в приміщенні (1:55.30), трохи відстаючи від власного світового рекорду в приміщенні 1:54.87, встановленого минулого місяця.
"Срібло" здобула швейцарка Одрі Верро з часом 1:56,64 (національний рекорд), а "бронза" дісталася американці Аддісон Вайлі – вона пробігла за 1:58,36. Здається, Келлі не скоро відчує серйозну конкуренцію.
Рекорд Купера Лутгенхауса
У чоловіків цю дистанцію виграв Купер Лутгенхаус. Він гучно заявив про себе, встановивши рекорд, який став несподіванкою навіть для експертів.
Хлопчина виграв 800 м із часом 1:44,24. Американець став наймолодшим спортсменом, який здобував перше місце на чемпіонаті світу в приміщенні. У день забігу йому було 17 років, три місяці і три дні.
Тепер він не просто перспективний, а вже реальний фактор у світовій легкій атлетиці.
Світовий рекорд Сімона Ехаммера
Сімон Ехаммер став автором одного з головних моментів чемпіонату – світового рекорду. Швейцарець показав фантастичну універсальність і витримку, перевершивши попереднє досягнення, яке трималося 14 років.
Попереднє досягнення належало дворазовому олімпійському чемпіону з десятиборства, американцю Ештону Ітону. У 2012 році на світовій першості в Стамбулі він зафіксував результат у 6645 балів, що на 25 балів менше ніж оновлений рекорд Ехаммера.
Ще один світовий рекорд
Багамська бігунка Девінн Чарлтон здобула перемогу на дистанції 60 метрів з бар'єрами, показавши результат 7.65 секунд. Таким чином вона повторила власний світовий рекорд, який показала на ЧС-2024 у Глазго – 7,65 секунди.
Звичайно, після таких успіхів скромність абсолютно займа. Девінн прийшла на прессконференцію з короною на голові.
"Корона? Гадаю, це моя мама її скинула вниз, хтось це зробив. Я просто підібрала її та наділа. Тож так, коли йдеться про 60 метрів з бар'єрами, я — королева"
Керр мститься Хукеру. І до чого тут Стеф Каррі?
Битва Джоша Керра та Коула Хокер на 3000 м у Торуні – це було щось. Олімпійський чемпіон проти чемпіона світу, реванш після поразок і дуель різних стилів.
Цього разу переміг Керр. Британець витримав, нав'язав темп і вирвав золото на останньому колі, вигравши кілька сотих.
Хукер любив святкувати ефектним жестом "night-night" відомого баскетболіста Стефена Карі.
Цього разу такий хасл продемонстрував уже британець.
800 м чотири роки тому. Тепер інша дисципліна
Через чотири роки після перемоги на 800 м на чемпіонаті світу з бігу в приміщенні іспанець Маріано Гарсія тріумфував на майже вдвічі більшій дистанції.
Іспанець контролював темп більшу частину фінальної дистанції, тож його перемога на на 1500 м цілком закономірна. Чемпіонський час – 3:39.63.
Чемпіон світу португалець Ісаак Надер став другим, відставши на 0,43 секунди.
Медальній залік ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
1. США – 18 (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових медалей)
2. Велика Британія – 4 (4+0+0)
3. Італія – 5 (3+2+0)
4. Португалія – 3 (2+1+0)
4. Україна – 3 (2+1+0)
5. Іспанія – 5 (1+2+2)
6. Нідерланди – 4 (1+2+1)
7. Бельгія – 3 (1+2+0)
8.Польща – 4 (1+1+2)
9. Швейцарія – 3 (1+1+1)
Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.
Коли наступний World Athletics Indoor Championships?
Подія відбудеться з 3 по 5 березня 2028 року. Місце проведення – місто Бубанесвар, Індія.
Залишається сподіватися, що наші медалісти все ще будуть у топі, а до них "підтягнуться" й представники інших дисциплін.