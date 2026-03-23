"Золото" Магучіх і Дорощука, стабільний Дюплантіс: підсумки ЧС-2026 з легкої атлетики

Останні три дні у польському місті Торунь на арені "Kujawsko-Pomorska" відбувався чемпіонат світу в приміщенні.

Для України його можна вважати успішним – вдалося витиснути максимум із можливого.

Розповідаємо про успіхи наших представників у стрибках у висоту, найяскравіші досягнення та навіть світові рекорди.

Магучіх, Левченко і Дорощук – вау!

Україну у стрибках у висоту представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Вони були якщо не однозначними фаворитами, то точно серед тих, чиє "золото" не стало б несподіванкою.

Світова рекордсменка Магучіх продовжує доводити – спад сезону-2025 був лише епізодом. Спочатку впевнені виступи вдома, а тепер – довгоочікуване "золото" чемпіонату світу.

Updated after today in Toruń 2026: the all-time list of multiple medallists in women’s high jump at the World Indoor Championships.



🥇🥇🥇🥇🥇 Stefka Kostadinova 🇧🇬

🥇🥇🥈🥉 Blanka Vlašić 🇭🇷

🥇🥇🥈🥉 Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦⬆️

🥇🥇🥈 Yelena Slesarenko 🇷🇺

🥇🥇🥈 Nicola Olyslagers… pic.twitter.com/SfcWfZIyOG — Queenatletica (@Queenatletica) March 20, 2026

Ярослава вже вигравала цю першість у 2022 році. Після цього двічі чемпіонкою ставала Нікола Оліслагерс. Тож це не лише золота медаль у колекцію, а й своєрідна реванш-історія.

Юлія Левченко розділила другу сходинку саме з Оліслагерс та молодою сербкою Ангеліна Топич, яка цього сезону дедалі гучніше заявляє про себе серед еліти.

Перемогу приніс і Олег Дорощук. Чинний чемпіон Європи в приміщенні підтвердив свій клас – навіть попри відсутність Геміш Керр, конкуренція залишалася високою.

Варто зазначити, що 2,30 м – найнижчий результат, якого вистачило для "золота". Для порівняння: торік в Апелдорні Олег стрибнув 2,34 м.

Men’s High Jump Indoor Worlds – ALL winners 🥇



2026 the LOWEST winning height ever: 2.30 👀



2026 – 2.30 Oleh Doroshchuk 🇺🇦

2025 – 2.31 Sang-Hyeok Woo 🇰🇷

2024 – 2.36 Hamish Kerr 🇳🇿

2022 – 2.36 Sang-Hyeok Woo 🇰🇷

2018 – 2.36 Danil Lysenko 🇷🇺

2016 – 2.36 Gianmarco Tamberi 🇮🇹

2014 –… pic.twitter.com/mHzrdAOG0x — Queenatletica (@Queenatletica) March 21, 2026

Але перемога – це перемога. Українські стрибуни реалізували максимум своїх можливостей.

Не варто забувати й про бігунів на 60 м із бар'єрами – Олег Кукота та Дмитро Багінський дебютували на такому рівні. До фіналу вони не пробилися, однак сам факт участі – уже досягнення: Україна вперше за 10 років була представлена у цій дисципліні на ЧС.

Дюплантіс – краще за всіх!

Арман Дюплантіс знову підтвердив статус абсолютного домінатора у стрибках із жердиною – без нервів, без шансів для суперників.

Так, цього разу без WR. Але 6.25 м – солідно. Ба більше – це на 20 см краще, ніж результат Еммануїла Караліса, срібного призера світової першості.

Мондо виграв останні чотири чемпіонати світу. Його потенціал розкрився ще не на всі 100%. Немає сумнів, що й світові рекорди, й золоті медалі ще не один раз підкоряться шведу.

Келлі Ходжкінсон і її домінація

Келлі Ходжкінсон продовжує правити у бігу на 800 м – у Торуні вона виглядала безальтернативно. Британка грамотно розклала сили та контролювала темп.

24-річна британка показала новий рекорд чемпіонату світу в приміщенні (1:55.30), трохи відстаючи від власного світового рекорду в приміщенні 1:54.87, встановленого минулого місяця.

"Срібло" здобула швейцарка Одрі Верро з часом 1:56,64 (національний рекорд), а "бронза" дісталася американці Аддісон Вайлі – вона пробігла за 1:58,36. Здається, Келлі не скоро відчує серйозну конкуренцію.

Рекорд Купера Лутгенхауса

У чоловіків цю дистанцію виграв Купер Лутгенхаус. Він гучно заявив про себе, встановивши рекорд, який став несподіванкою навіть для експертів.

Хлопчина виграв 800 м із часом 1:44,24. Американець став наймолодшим спортсменом, який здобував перше місце на чемпіонаті світу в приміщенні. У день забігу йому було 17 років, три місяці і три дні.

17-year-old Cooper Lutkenhaus 🇺🇸 wins 800m GOLD at the World Indoor Championships!



THE YOUNGEST WORLD CHAMPION EVER INDOORS.pic.twitter.com/uvO7hNr2nE — Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 22, 2026

Тепер він не просто перспективний, а вже реальний фактор у світовій легкій атлетиці.

Світовий рекорд Сімона Ехаммера

Сімон Ехаммер став автором одного з головних моментів чемпіонату – світового рекорду. Швейцарець показав фантастичну універсальність і витримку, перевершивши попереднє досягнення, яке трималося 14 років.

Попереднє досягнення належало дворазовому олімпійському чемпіону з десятиборства, американцю Ештону Ітону. У 2012 році на світовій першості в Стамбулі він зафіксував результат у 6645 балів, що на 25 балів менше ніж оновлений рекорд Ехаммера.

SUPERHUMAN 🤩



🇨🇭’s Simon Ehammer shatters the 14 year old world heptathlon record with 6670 to win gold at the #WorldIndoorChamps ⚡️ pic.twitter.com/q6f8f3xCh2 — World Athletics (@WorldAthletics) March 21, 2026

Ще один світовий рекорд

Багамська бігунка Девінн Чарлтон здобула перемогу на дистанції 60 метрів з бар'єрами, показавши результат 7.65 секунд. Таким чином вона повторила власний світовий рекорд, який показала на ЧС-2024 у Глазго – 7,65 секунди.

Звичайно, після таких успіхів скромність абсолютно займа. Девінн прийшла на прессконференцію з короною на голові.

#WorldIndoorChamps women's 60mH final:



7.65🇧🇸Devynne Charlton (WR)

7.73🇳🇱Nadine Visser (SB)

7.73🇵🇱Pia Skrzyszowska (NR)

7.75🇨🇭Ditaji Kambundji (SB)

7.82🇯🇲Megan Simmonds (PB)

7.85🇺🇸Alia Armstrongpic.twitter.com/5G2qKrhqHE — Travis Miller (@travismillerx13) March 22, 2026

"Корона? Гадаю, це моя мама її скинула вниз, хтось це зробив. Я просто підібрала її та наділа. Тож так, коли йдеться про 60 метрів з бар'єрами, я — королева"

Суспільне Спорт/Алла Васьковська

Керр мститься Хукеру. І до чого тут Стеф Каррі?

Битва Джоша Керра та Коула Хокер на 3000 м у Торуні – це було щось. Олімпійський чемпіон проти чемпіона світу, реванш після поразок і дуель різних стилів.

Цього разу переміг Керр. Британець витримав, нав'язав темп і вирвав золото на останньому колі, вигравши кілька сотих.

Хукер любив святкувати ефектним жестом "night-night" відомого баскетболіста Стефена Карі.

Цього разу такий хасл продемонстрував уже британець.

Epic finish of the men’s 3000m at the World Indoor Championships as Josh Kerr holds off Cole Hocker and hits the “Night Night” celebration in front of him. pic.twitter.com/HjMFeyATHq — Chris Chavez (@ChrisChavez) March 21, 2026

Redemption for Josh Kerr after Millrose and hits Cole Hocker with the Steph Curry "Night Night" celly 😂 #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/mLEaVFThze — Travis Miller (@travismillerx13) March 21, 2026

800 м чотири роки тому. Тепер інша дисципліна

Через чотири роки після перемоги на 800 м на чемпіонаті світу з бігу в приміщенні іспанець Маріано Гарсія тріумфував на майже вдвічі більшій дистанції.

Іспанець контролював темп більшу частину фінальної дистанції, тож його перемога на на 1500 м цілком закономірна. Чемпіонський час – 3:39.63.

Чемпіон світу португалець Ісаак Надер став другим, відставши на 0,43 секунди.

HISTORICO MARIANO 🤯



🇪🇸’s Mariano Garcia controls the race from the front to win the 1500m in 3:39.63 at the #WorldIndoorChamps 😤



He becomes the first athlete ever to win world indoor titles at both 800m and 1500m 👑



🥈 Isaac Nader 3:40.06 🇵🇹

🥉 Adam Spencer 3:40.26 🇦🇺 pic.twitter.com/Zde3LrRgkw — World Athletics (@WorldAthletics) March 22, 2026

Медальній залік ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні

1. США – 18 (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових медалей)

2. Велика Британія – 4 (4+0+0)

3. Італія – 5 (3+2+0)

4. Португалія – 3 (2+1+0)

4. Україна – 3 (2+1+0)

5. Іспанія – 5 (1+2+2)

6. Нідерланди – 4 (1+2+1)

7. Бельгія – 3 (1+2+0)

8.Польща – 4 (1+1+2)

9. Швейцарія – 3 (1+1+1)

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.

Коли наступний World Athletics Indoor Championships?

Подія відбудеться з 3 по 5 березня 2028 року. Місце проведення – місто Бубанесвар, Індія.

Залишається сподіватися, що наші медалісти все ще будуть у топі, а до них "підтягнуться" й представники інших дисциплін.