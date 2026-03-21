24-річний український легкоатлет Олег Дорощук виграв золоту медаль чемпіонату світу 2026 у приміщенні, що проходить у польському місті Торунь.

У фіналі чоловічих стрибків у висоту за нагороди змагалися 12 спортсменів, в тому числі Дорощук, який у 2025-му виграв золоту медаль чемпіонату Європи у приміщенні.

Планки 2,17 та 2,22 метра з першої спроби взяли Дорощук, кореєць У Сан Хьок та ямаєць Раймонд Річардс, тоді як у решти фіналістів вже на цих висотах виникли проблеми.

Ба більше, планка 2,22 м стала нездоланною для японця Наото Хасеґава та італійця Крістіана Фалоккі. По три невдалі спроби на 2,26 виконали поляк Матеуш Колодзейський, грек Антоніос Мерлос та Юнес Аяші з Алжиру.

До 2,30 дійшли шість фіналістів. Саме Дорощук став першим, хто підкорив цю висоту, причому зробив це з першої спроби. Під час стрибка українець зачепив планку – вона захиталася, проте все ж встояла.

Олег Дорощук Getty Images

Сенсаційно в боротьбі залишився мексиканець Ерік Портільо, який встановив особистий рекорд, з третьої спроби стрибнувши на 2,30 м.

Натомість всі інші вибули з боротьби. В тому числі й У Сан Хьок, чемпіон світу 2025 року, тричі не зміг взяти висоту 2,30 м та розділив "бронзу" з Раймондом Річардсом.

Всі три спроби Дорощука на 2,33 виявилися невдалими, однак Ерік Портільо також не зміг підкорити цю планку. Через більшу кількість використаних спроб мексиканець здобув срібну нагороду, а Дорощук вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.

ЧС-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту. Чоловіки

1. 🥇 Олег Дорощук (Україна) – 2,30 м

2. 🥈 Ерік Портільо (Мексика) – 2,30

3. 🥉 У Сан Хьок (Південна Корея) – 2,26

3. 🥉 Раймонд Річардс (Ямайка) – 2,26

Для України це перша за 12 років медаль у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонаті світу у приміщенні. До цього у 2014-му срібним призером став Андрій Проценко, а золоту медаль планетарної першості у приміщенні українці раніше не вигравали.

Нагадаємо, на двох попередніх світових першостях Дорощук був у топ-5: у 2024-му став четвертим, стрибнувши на 2,24, а торік посів 5 місце з результатом 2,28 м.

Також зазначимо, що вперше в історії представники України стали чемпіонами і у чоловічих, і у жіночих стрибках у висоту на одному чемпіонаті світу. Напередодні Ярослава Магучіх виграла "золото" ЧС-2026 у приміщенні. При цьому срібну медаль виборола ще одна українка Юлія Левченко.