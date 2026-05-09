Магучіх стала обличчям для нової колекції одягу всесвітньо відомого бренду

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх продовжує співпрацю зі спортивним брендом Puma та стала обличчям нової рекламної кампанії в Україні.

Українська стрибунка у висоту представила нову колекцію взуття Speedcat Ballet.

У соцмережах Puma Ukraine опублікували кадри за участю Магучіх та описали модель як "нове прочитання класики", поєднавши стиль балетних пуантів із комфортом спортивного взуття.

У компанії зазначили, що нова лінійка створена для тих, хто хоче виглядати ефектно без зайвих зусиль. Саме Ярославу обрали головною амбасадоркою кампанії в Україні.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Раніше Магучіх спробувала себе у гольфі, поділившись яскравими кадрами з поля.