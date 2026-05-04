Ділиться теплом з фанатами: Магучіх показала, як провела вихідний на природі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася новими кадрами зі свого відпочинку, показавши, як провела вихідний день на природі.

Спортсменка опублікувала серію сонячних фото з лісу, де постала у легкому стильному вбранні.

На знімках Магучіх виглядає розслаблено та природно, насолоджуючись теплою погодою та атмосферою спокою.

Легкий образ і яскраве сонячне світло лише підкреслили настрій, який уже натякає на швидке наближення літа.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Читайте також : Фото Дружина Забарного зачарувала фанатів ефектними фото біля Лувру

Раніше Магучіх спробувала себе у гольфі, поділившись кадрами з поля.