Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Американка Джефферсон-Вуден знову побила світовий рекорд сезону та виграла 200-метрівку на абсолютному ЧС-2026

Микола Літвінов — 13 вересня 2026, 23:59
Американка Джефферсон-Вуден знову побила світовий рекорд сезону та виграла 200-метрівку на абсолютному ЧС-2026
Мелісса Джефферсон-Вуден
Getty Images

Американка Мелісса Джефферсон-Вуден посіла перше місце у фіналі з бігу на 200 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Вона досягла перемоги завдяки найкращому результату в сезоні у світі21.47. Окрім того, вона побила власний рекорд у цій дисципліні.

Другою фінішувала триразова олімпійська чемпіонка – американка Габрієль Томас. Вона поступилася чемпіонці змагань на 30 сотих секунди. Третю позицію зайняла ще одна представниця Сполучених Штатів Америки Кайла Вайт.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 200 метрів, жінки

  1. Мелісса Джефферсон-Вуден (США) – 21,47 (WL)
  2. Габрієль Томас (США) – 21,77
  3. Кайла Вайт (США) – 21,93

Варто зазначити, що це не перша перемога, яку Джефферсон-Вуден здобула протягом цього турніру. До цього вона тріумфувала у фіналі з бігу на 100 метрів, де також продемонструвала найкращий результат сезону у світі.

Нагадаємо, що у чоловіків на цій дистанції перемогу святкував земляк Мелісси – Кеннет Беднарек. Він і здобув перемогу на 100-метровці. Таким чином, Джефферсон-Вуден та Беднарек стали першими спортсменами в історії, які двічі вигравали на абсолютній світовій першості. 

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.

Легка атлетика

Легка атлетика

Беднарек продемонстрував найкращий результат сезону та став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 200 метрів
Керр став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 1500 метрів
Збірна США здобула перемогу на змішаній естафеті 4 × 400 метрів у фіналі абсолютного ЧС-2026
Седжаті обійшов олімпійського чемпіона та став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 800 метрів
23-річна сенегалка Сарр стала абсолютною чемпіонкою світу в потрійному стрибку

Останні новини