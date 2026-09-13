Американка Джефферсон-Вуден знову побила світовий рекорд сезону та виграла 200-метрівку на абсолютному ЧС-2026

Американка Мелісса Джефферсон-Вуден посіла перше місце у фіналі з бігу на 200 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Вона досягла перемоги завдяки найкращому результату в сезоні у світі – 21.47. Окрім того, вона побила власний рекорд у цій дисципліні.

Другою фінішувала триразова олімпійська чемпіонка – американка Габрієль Томас. Вона поступилася чемпіонці змагань на 30 сотих секунди. Третю позицію зайняла ще одна представниця Сполучених Штатів Америки Кайла Вайт.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Мелісса Джефферсон-Вуден (США) – 21,47 (WL) Габрієль Томас (США) – 21,77 Кайла Вайт (США) – 21,93

Варто зазначити, що це не перша перемога, яку Джефферсон-Вуден здобула протягом цього турніру. До цього вона тріумфувала у фіналі з бігу на 100 метрів, де також продемонструвала найкращий результат сезону у світі.

Нагадаємо, що у чоловіків на цій дистанції перемогу святкував земляк Мелісси – Кеннет Беднарек. Він і здобув перемогу на 100-метровці. Таким чином, Джефферсон-Вуден та Беднарек стали першими спортсменами в історії, які двічі вигравали на абсолютній світовій першості.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.