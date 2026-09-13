Дорощук став четвертим на абсолютному чемпіонаті світу-2026

Українець Олег Дорощук завершив виступ на першому абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики у стрибках у висоту на четвертому місці.

Дорощук впевнено розпочав змагання, послідовно взявши з першої спроби висоти 2,17 м та 2,22 м. Першу хибу він допустив на планці 2,26 м, проте зміг подолати її з другої спроби.

На висоті 2,30 м у секторі залишилося п'ять атлетів. З другої спроби її подолав італієць Джанмарко Тамбері, а з третьої — американець Джувон Гаррісон.

Дорощук, попри близькі спроби, не зміг підкорити цю висоту та завершив змагання на четвертій позиції. Українець за спробами поступився Еріку Портільйо та заробив за виступ 25 тисяч доларів призових.

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Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Зазначимо, що в перший змагальний день Ярослава Магучіх стала чемпіонкою в жіночих стрибках у висоту. Також брали участь у турнірі Юлія Левченко й Ірина Геращенко.

В абсолютному чемпіонаті світу Михайло Кохан посів третє місце в метанні молота.