Седжаті обійшов олімпійського переможця та став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 800 метрів

27-річний алжирець Джамель Седжаті посів перше місце у фіналі з бігу на 800 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026.

Йому вдалося подолати цю дистанцію за 1 хвилину 41 секунду та 91 сотих секунди.

Друге місце посів канадець Марко Ароп. Трійку лідерів закрив представник Кенії Еммануель Ваньйоньї, який нещодавно встановив світовий рекорд.

Цікаво, що три легкоатлети перебували на п'єдесталі Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Ваньйоньї за підсумками тих змагань став переможцем, Ароп здобув "срібло", а Седжаті тоді зайняв третю позицію.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Джамель Седжаті (Алжир) – 1:41.91 Марко Ароп (Канада) – 1:42.28 Еммануель Ваньйоньї (Кенія) – 1:42.44

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в угорському Будапешті. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.