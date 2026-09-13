Беднарек продемонстрував найкращий результат сезону та став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 200 метрів

Американський легкоатлет Кеннет Беднарек виборов чемпіонство у змаганнях з бігу на 200 метрів на цьогорічній абсолютній світовій першості.

Він здобув цей титул, продемонструвавши результат 19.52 секунди. Цей час став найкращим результатом сезону у світі, а також його особистим рекордом.

Друге та третє місця посіли представник Ботсвани Леціле Тебого та ще один американець Кортні Ліндсі (19.79) відповідно.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Кеннет Беднарек (США) – 19.52 Леціле Тебого (Ботсвана) – 19.76 Кортні Ліндсі (США) – 19.79

Варто зазначити, що для 27-річного Беднарека це вже друга перемога на турнірі в Будапешті. Раніше він тріумфував на дистанції 100 метрів. Це був його перший великий індивідуальний титул після чотирьох срібних нагород на глобальних стартах.

Американець є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор (Токіо-2020 та Париж-2024) на 200-метрівці, віцечемпіоном світу 2022 року на цій же дистанції, а також триразовим переможцем Діамантової ліги (у 2021, 2024 та 2026 роках).

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.