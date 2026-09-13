23-річна сенегалка Сарр стала абсолютною чемпіонкою світу в потрійному стрибку

23-річна сенегальська легкоатлетка Саллі Сарр виборола чемпіонство у змаганнях в потрійному стрибку на цьогорічній абсолютній світовій першості.

Вона досягла цього титулу, продемонструвавши результат 15.06 метра.

Друге та третє місце посіли представниці Куби Давіслейда Веласко та Леяніс Перес відповідно. Перес, до речі, є дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Саллі Сарр (Сенегал) – 15,06 Давіслейді Веласко (Куба) – 15,04 Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,90

Варто зазначити, що Саллі Сарр протягом цього сезону також здобула звитягу у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Окрім того, стала чемпіонкою Африки та посіла третє місце на чемпіонаті світу-2026 в приміщенні.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.