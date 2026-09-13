Збірна США здобула перемогу на змішаній естафеті 4 × 400 метрів у фіналі абсолютного ЧС-2026

Збірна США посіла перше місце в змішаній естафеті 4 × 400 метрів у фіналі абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Американська четвірка у складі Кріса Бейлі, Алексіс Голмс, Джекорі Паттерсона та Аалії Батлер подолала дистанцію за 3:08.32 хвилини.

Друге місце посіла команда Великої Британії (Бен Джефферіс, Ємі Мері Джон, Тобі Гарріс та Шарлотт Генріх), яка продемонструвала свій найкращий результат у сезоні – 3:09.40.

Трійку призерів замкнули представники Нідерландів (Йонас Фейфферс, Ліке Клавер, Кінан Блейк і Мірте ван дер Схот), показавши час 3:09.57.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

США – 3:08.32 Велика Британія – 3:09.40 Нідерланди – 3:09.57

Варто зазначити, що збірна США в змішаній естафеті 4 × 400 метрів є світовим рекордсменом. У 2024 році вона досягла результату 3:07.41, чого поки нікому не вдалося повторити.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.