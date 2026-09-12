Американець Беднарек із найкращим результатом сезону переміг на дистанції 100 м в межах абсолютного ЧС-2026

Американець Кеннет Беднарек став переможцем бігу на 100 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики у Будапешті.

Він фінішував із результатом 9,85 секунди, показавши найкращий результат сезону. Для 27-річного американця ця перемога особливо важлива – це його перший великий індивідуальний титул після чотирьох срібних нагород на глобальних стартах.

Друге місце посів ямайський спринтер Облік Севіль – 9,90 секунди. Третім став американець Ронні Бейкер – 9,93.

Цікаво, що Беднарек традиційно вважається одним із найсильніших бігунів світу саме на 200 метрів: його особистий рекорд на цій дистанції – 19,57 секунди. Тепер американець додав до своєї колекції гучну перемогу і на "королівській" спринтерській дистанції.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 100 метрів, чоловіки

Кеннет Беднарек (США) – 9,85 SB Облік Севіль (Ямайка) – 9,90 Ронні Бейкер (США) – 9,93

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.