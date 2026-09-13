Керр став абсолютним чемпіоном світу з бігу на 1500 метрів

Британський легкоатлет Джош Керр тріумфував у фіналі з бігу на 1500 метрів на абсолютного чемпіонату світу 2026 року.

Він дістався до фінішної точки за 3 хвилини 29 секунд 35 сотих секунди.

Друге місце посів 20-річний австралієць Кемерон Маєрс, який подолав дистанцію за 3:29.68 хвилини. Трійку призерів замкнув представник США Гоббс Кесслер із результатом 3:30.73.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Джош Керр (Велика Британія) – 3:29.35 Кемерон Маєрс (Австралія) – 3:29.68 Гоббс Кесслер (США) – 3:30.73

Варто зазначити, що 28-річний Керр є чемпіоном світу 2023 року, срібним призером Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та бронзовим медалістом Ігор-2020 у Токіо.

Окрім того, у 2026 році Джош став чемпіоном світу в приміщенні на дистанції 3000 метрів у Торуні та встановив світовий рекорд у бігу на одну милю (3:42.66).

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляли Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.