Американка Джефферсон-Вуден з найкращим результатом сезону в світі виграла 100-метрівку на абсолютному ЧС-2026

Американка Мелісса Джефферсон-Вуден посіла перше місце у фіналі з бігу на 100 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики в Будапешті.

Вона показала результат 10,62 секунди – це найкращий результат сезону у світі та лише на 0,01 секунди гірше за її особистий рекорд.

Для американки це особливо гучна перемога: після бронзи на Олімпіаді-2024 у Парижі вона програла лише один старт на 100 метрів. Її результат 10,62 також є четвертим найкращим в історії жіночого спринту – швидше бігли лише Флоренс Гріффіт-Джойнер, Елейн Томпсон-Гера та Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс.

Друге місце посіла олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Жульєн Альфред із Сент-Люсії – 10,74. Третьою стала американка Ша'Каррі Річардсон, срібна призерка Олімпіади-2024, – 10,76.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 100 метрів, жінки

Мелісса Джефферсон-Вуден (США) – 10,62 WL Жульєн Альфред (Сент-Люсія) – 10,74 Ша'Каррі Річардсон (США) – 10,76

Нагадаємо, у чоловіків на цій дистанції перемогу святкував земляк Мелісси – Кеннет Беднарек.

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.