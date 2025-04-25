Діамантова ліга-2025 стартує етапом у Сямені: розклад змагань, формат, призовий фонд і де дивитися

Цієї суботи, 26 квітня, етапом у китайському Сямені стартує Діамантова ліга – один з найпрестижніших легкоатлетичних турнірів.

Розклад Діамантової ліги-2025

Загалом заплановано 15 етапів, включаючи фінал, який відбудеться 27 та 28 серпня у швейцарському Цюриху.

Сямен (Китай) – 26 квітня; Шанхай (Китай) – 3 травня; Доха (Катар) – 16 травня; Рабат (Марокко) – 25 травня; Рим (Італія) – 6 червня; Осло (Норвегія) – 12 червня; Стокгольм (Швеція) – 15 червня; Париж (Франція) – 20 червня; Юджин (США) – 5 липня; Монако – 11 липня; Лондон (Велика Британія) – 19 липня; Сілезія (Польща) – 16 серпня; Лозанна (Швейцарія) – 20 серпня; Брюссель (Бельгія) – 22 серпня; Цюрих (Швейцарія) – 27-28 серпня. ФІНАЛ.

Призовий фонд ДЛ-2025

Цьогоріч організатори виплатять атлетам рекордні призові, загальний фонд становить 9,24 млн доларів США. Сума призових у кожній дисципліні становитиме від 30 000 до 50 000 доларів США на зустрічах серії та від 60 000 до 100 000 доларів США у фіналі.

Розподіл призових Скрін з офіційного сайту Діамантової ліги

З 2025 року з'явиться також певна кількість дисциплін рівня Diamond+ – чотири на етапах серії та вісім на Фіналі – у яких спортсмени зможуть заробити вищі призові.

Призові рівно розподілено між чоловіками та жінками. Загалом організатори витратять близько 18 млн доларів, включаючи витрати на трансфери атлетів, готелі тощо.

Формат

Провідні легкоатлети світу з 32 різних дисциплін змагаються за очки на 14 етапах, щоб потрапити у фінал.

На кожному етапі спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місце з 1 по 8 відповідно:

Шість найкращих у бігу на короткі дистанції;

Вісім найкращих у бігу на 100-800 м;

Десять найкращих у бігу на 1500 м та довші дистанції;

Шість найкращих в інших дисциплінах потрапляють до фіналу.

Розподіл очок Скрін з офіційного сайту Діамантової ліги

У кожній дисципліні один спортсмен може також кваліфікуватися через національний або глобальний вайлдкард.

У разі рівного розподілу місць, спортсмен з кращим офіційним результатом сезону посідає вище місце.

У метаннях та горизонтальних стрибках формат "Фінал 3" використовується на всіх етапах, крім фіналу.

Ярослава Магучіх на Діамантовій лізі

23-річна дніпрянка здобувала перемогу у стрибках у висоту у трьох фіналах поспіль: 2022, 2023 та 2024 роки. Торік українка побила світовий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової, підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Рекорд тримався з 1987 року!

Ярослава Магучіх побила рекорд 37-річної давнини Getty Images

У разі тріумфу в цьому році, Магучіх зрівняється з росіянкою Марією Ласіцкене, яка перемагала чотири рази поспіль (2017, 2018, 2019, 2021).

Інші українці

Крім Магучіх, серед жінок фінал у 2011 підкорила Ольга Саладуха. Нинішня народна депутатка та за сумісництвом президентка ФЛАУ виграла змагання в потрійному стрибку.

Стрибки у висоту – український вид. У 2013 році Богдан Бондаренко, а у 2019-му – Андрій Проценко ставали переможцями фіналу.

Світові рекорди

За 14-річну історію змагань було встановлено 9 світових рекордів в олімпійських дисциплінах: 3 – у чоловіків, 6 – у жінок.

Що таке Діамантова ліга

Серія комерційних легкоатлетичних турнірів за запрошенням. Складається з 14 окремих одноденних етапів і фіналу, який проходить у дводенному форматі.

Перший сезон відбувся у 2010 році на заміну Золотій лізі, яка містила лише європейські етапи. Наразі лідери світової атлетики змагаються у 32 дисциплінах.

Головний приз Діамантової ліги Getty Images

Нагадаємо, з березня 2022 року від участі відсторонено російських і білоруських атлетів.

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