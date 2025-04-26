Магучіх розпочинає: де дивитися етап Діамантової ліги в Сямені

Сьогодні, 26 квітня, у китайському Сямені відбудеться перший етап Діамантової ліги.

У секторі стрибків у висоту за перемогу боротимуться українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Змагання зі стрибків у висоту у жінок розпочнуться о 13:15 за київським часом.

Дивитися онлайн пряму трансляцію в Україні можна на телеканалах Суспільне Спорт, регіональних каналах Суспільного та на сайті мовника.

Загалом до програми першого етапу серії потрапило 16 дисциплін, по 8 – у чоловіків і жінок:

Чоловіки: 100 м, 400 м, 110 м з бар'єрами, 300 м з бар'єрами, 3000 м з перешкодами, стрибки з жердиною, стрибки в довжину, потрійний стрибок;

Жінки: 200 м, 1000 м, 5000 м, 100 м з бар'єрами, стрибки у висоту, метання диска, штовхання ядра, метання списа.

Детальніше про сезон Діамантової ліги 2025 року читайте за посиланням.

Розклад 1 етапу

12:15. Естафета 4х100, жінки (Університети);

12:24. Метання списа, жінки;

12:25. Естафета 4х100, чоловіки (Університети);

12:32. 3000 м, жінки (національний забіг);

12:46. Потрійний стрибок, чоловіки;

12:50. 3000 м, чоловіки (національний забіг);

13:09. 300 м з бар'єрами, чоловіки (національний забіг);

13:15. Стрибки у висоту, жінки;

13:16. 100 м, жінки (національний забіг);

13:20. Штовхання ядра, жінки;

13:35. Стрибки з жердиною, чоловіки;

14:04. 400 м, чоловіки;

14:15. 5000 м, жінки;

14:21. Метання диска, жінки;

14:39. Стрибки у довжину, чоловіки;

14:40. 110 м з бар'єрами, чоловіки;

14:50. 200 м, жінки;

15:01. 100 м, чоловіки;

15:10. 1000 м, жінки;

15:24. 100 м з бар'єрами, жінки;

15:33. 3000 м з перешкодами, чоловіки;

15:52. 300 м з бар'єрами, чоловіки.

Сезон містить 14 етапів і фінал у швейцарському Цюриху, який заплановано на 27-28 серпня.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх тричі поспіль вигравала фінал Діамантової ліги. 7 липня 2024 року дніпрянка побила світовий рекорд, який тримався 37 років, встановивши новий орієнтир – 210 см.