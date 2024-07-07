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Історичне відео. Магучіх стрибнула на 2.10 та побила світовий рекорд 37-річної давнини

Андрій Твердохліб — 7 липня, 19:56
Історичне відео. Магучіх стрибнула на 2.10 та побила світовий рекорд 37-річної давнини

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на змагання Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд, який протягом 37 років належав болгарці Стефці Костадіновій (2.09).

22-річна дніпрянка взяла висоту 2 метри та 10 сантиметрів.

Відео історичного стрибка Магучіх

Відео з трибун

Раніше найближче до, здавалося б, вічного рекорду Костадінової підбиралися: Кайса Берквіст у 2006 році (2.08) та хорватка Бланка Влашич у 2009-му (2.08).

Топ 5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту

  1. Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2.10 м;
  2. Стефка Костадінова (1987 рік) — 2.09 м;
  3. Стефка Костадінова (1986 рік) — 2.08 м;
  4. Кайса Берквіст (2006 рік) — 2:08 м;
  5. Бланка Влашич (2009 рік) — 2:08 м.
Діамантова ліга Ярослава Магучіх Світовий рекорд Стрибки у висоту

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