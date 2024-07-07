Історичне відео. Магучіх стрибнула на 2.10 та побила світовий рекорд 37-річної давнини
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на змагання Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд, який протягом 37 років належав болгарці Стефці Костадіновій (2.09).
22-річна дніпрянка взяла висоту 2 метри та 10 сантиметрів.
Відео історичного стрибка Магучіх
Відео з трибун
Раніше найближче до, здавалося б, вічного рекорду Костадінової підбиралися: Кайса Берквіст у 2006 році (2.08) та хорватка Бланка Влашич у 2009-му (2.08).
Топ 5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту
- Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2.10 м;
- Стефка Костадінова (1987 рік) — 2.09 м;
- Стефка Костадінова (1986 рік) — 2.08 м;
- Кайса Берквіст (2006 рік) — 2:08 м;
- Бланка Влашич (2009 рік) — 2:08 м.