Історичне відео. Магучіх стрибнула на 2.10 та побила світовий рекорд 37-річної давнини

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на змагання Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд, який протягом 37 років належав болгарці Стефці Костадіновій (2.09).

22-річна дніпрянка взяла висоту 2 метри та 10 сантиметрів.

Відео історичного стрибка Магучіх

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!



The previous record by Stefka Kostadinova 🇧🇬 has stood for 37 years.🤯🔥🔥pic.twitter.com/vFdiV3kehS — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 7, 2024

Відео з трибун

Раніше найближче до, здавалося б, вічного рекорду Костадінової підбиралися: Кайса Берквіст у 2006 році (2.08) та хорватка Бланка Влашич у 2009-му (2.08).

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