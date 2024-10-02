Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2025 рік

Організатори змагань Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2025 року.

Про це йдеться на сайті турніру.

Сезон розпочнеться у квітні двома етапами у Китаї (26 квітная та 3 травня). Європа вперше прийме етап у червні.

Фінал відбудеться 27-28 серпня у Цюриху.

Розклад етапів Діамантової ліги-2025

Сямен (Китай) — 26 квітня

Шанхай (Китай) — 3 травня

Доха (Катар) — 16 травня

Рабат (Марокко) — 25 травня

Рим (Італія) — 6 червня

Осло (Норвегія) — 12 червня

Стокгольм (Швеція) — 15 червня

Париж (Франція) — 20 червня

Юджин (США) — 5 липня

Монако — 11 липня

Лондон (Велика Британія) — 19 липня

Сілезія (Польща) — 16 серпня

Лозанна (Швейцарія) — 20 серпня

Брюссель (Бельгія) — 22 серпня

Цюрих (Швейцарія) — 27-28 серпня (фінал)

Нагадаємо, у вересні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото, а Ірина Геращенко здобула бронзу у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.