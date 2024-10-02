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Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2025 рік

Олександр Булава — 2 жовтня, 23:06
Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2025 рік
Getty Images

Організатори змагань Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2025 року.

Про це йдеться на сайті турніру.

Сезон розпочнеться у квітні двома етапами у Китаї (26 квітная та 3 травня). Європа вперше прийме етап у червні.

Фінал відбудеться 27-28 серпня у Цюриху.

Розклад етапів Діамантової ліги-2025

  • Сямен (Китай) — 26 квітня
  • Шанхай (Китай) — 3 травня
  • Доха (Катар) — 16 травня
  • Рабат (Марокко) — 25 травня
  • Рим (Італія) — 6 червня
  • Осло (Норвегія) — 12 червня
  • Стокгольм (Швеція) — 15 червня
  • Париж (Франція) — 20 червня
  • Юджин (США) — 5 липня
  • Монако — 11 липня
  • Лондон (Велика Британія) — 19 липня
  • Сілезія (Польща) — 16 серпня
  • Лозанна (Швейцарія) — 20 серпня
  • Брюссель (Бельгія) — 22 серпня
  • Цюрих (Швейцарія) — 27-28 серпня (фінал)

Нагадаємо, у вересні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото, а Ірина Геращенко здобула бронзу у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Діамантова ліга

Діамантова ліга

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