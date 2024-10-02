Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2025 рік
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Організатори змагань Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2025 року.
Про це йдеться на сайті турніру.
Сезон розпочнеться у квітні двома етапами у Китаї (26 квітная та 3 травня). Європа вперше прийме етап у червні.
Фінал відбудеться 27-28 серпня у Цюриху.
Розклад етапів Діамантової ліги-2025
- Сямен (Китай) — 26 квітня
- Шанхай (Китай) — 3 травня
- Доха (Катар) — 16 травня
- Рабат (Марокко) — 25 травня
- Рим (Італія) — 6 червня
- Осло (Норвегія) — 12 червня
- Стокгольм (Швеція) — 15 червня
- Париж (Франція) — 20 червня
- Юджин (США) — 5 липня
- Монако — 11 липня
- Лондон (Велика Британія) — 19 липня
- Сілезія (Польща) — 16 серпня
- Лозанна (Швейцарія) — 20 серпня
- Брюссель (Бельгія) — 22 серпня
- Цюрих (Швейцарія) — 27-28 серпня (фінал)
Нагадаємо, у вересні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото, а Ірина Геращенко здобула бронзу у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.