Дюплантіс: Для мене Бубка – легенда

Колишній стрибун із жердиною Сергій Бубка буде почесним гостем фіналу Діамантової ліги, який відбудеться в Брюселі.

Про це повідомляє бельгійське hln.be.

Фінальний етап також має назву "Меморіал Ван Дамма" (Van Damme Memorial), започаткований на згадку про бельгійського бігуна на середні дистанції Іво Ван Дамма.

Ще одним почесним гостем буде бігун Карл Льюїс, який здобув 9 золотих медалей Олімпійських ігор.

Арман Дюплантіс зрадів факту, що Бубка буде серед гостей.

"Що? Бубка прийде? Я цього не знав. Це справді круто. Звичайно, для мене він теж легенда. Він довів цей вид спорту до того, яким він є сьогодні. Я намагаюся перейняти його ініціативу та розвивати цей вид спорту подібним чином", – сказав зірковий швед.

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Нагадаємо, на початку грудня прес-служба Національного олімпійського комітету України привітала Сергія Бубку з днем народження, але згодом пост було видалено.

Згодом, указом президента України Володимира Зеленського, Бубка та ще кілька атлетів втратили державну стипендію.

Бубка був президентом Національного олімпійського комітету України понад 17 років, з 2005 до 2022 року, поки його не змінив Вадим Гутцайт.

У липні 2023 року журналісти Bihus.info виявили, що родинна фірма колишнього глави НОК працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне окупантам.

Під час Олімпіади-2024 Бубка нагороджував Дарину Варфоломєєву, яка з 2019 року виступає за Німеччину, але у 2021-му році відвідувала тимчасово окупований Крим.

Скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді 26 лютого закликав позбавити Бубку звання Героя України.

У березні 2026-го Верховна Рада України не підтримала пропозицію щодо позбавлення державних нагород колишнього президента НОК та Яни Клочкової.

Відповідний запит до Президента України щодо позбавлення державних нагород подала народна депутатка Оксана Савчук.

Її пропозицію підтримали 112 народних обранців, "проти" проголосували 5 депутатів, а 7 – утрималися. Для прийняття постанови потрібно було набрати 226 голосів.