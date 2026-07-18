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Дюплантіс через травму зазнав поразки на Діамантовій лізі в Лондоні

Олег Дідух — 18 липня 2026, 18:09
Дюплантіс через травму зазнав поразки на Діамантовій лізі в Лондоні

Зірковий шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс не зумів перемогти на етапі легкоатлетичної Діамантової ліги в Лондоні (Велика Британія). Причиною стала травма стегна, якої багаторазовий рекордсмен світу зазнав по ходу змагань.

Дюплантіс, як і Сем Кендрікс (США), Кертіс Маршалл (Австралія) та Еммануїл Караліс (Греція) взяв висоту 5,95 м, проте через травму відмовився продовжувати боротьбу та не зробив жодної спроби на висоті 6,04.

Оскільки у Дюплантіса була невдала спроба на висоті 5,85, швед програв Кендріксу, який до висоти 6,04 дійшов без жодної помилки. Топ-3 замкнув Кертіс Маршалл.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, Ярослава Магучіх у жіночих стрибках у висоту в Лондоні також посіла друге місце.

Діамантова ліга Арман Дюплантіс

Діамантова ліга

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