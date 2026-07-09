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Час для цього вони обрали дивний: Дюплантіс – про рішення МОК зняти обмеження з російських спортсменів

Олексій Мурзак — 9 липня 2026, 14:52
Час для цього вони обрали дивний: Дюплантіс – про рішення МОК зняти обмеження з російських спортсменів
Арман Дюплантіс
Getty Images

Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс відреагував на рішення МОК зняти попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах, зазначивши, що комітет вибрав для цього дивний час, адже ситуація в Україні через вторгнення РФ тільки погіршується. 

Його слова наводить SVT.

"Час для цього вони обрали дивний. Я був здивований, як і решта. Нічого не змінилося з війною, ситуація лише погіршується. Щиро кажучи, я цього не розумію", – сказав він.

Напередодні повідомлялося, що у Євросоюзі хочуть позбавити МОК фінансування через рішення щодо Росії.

Нагадаємо, що свою реакцію залишив і НОК України. Він закликав Міжнародний олімпійський комітет переглянути своє рішення.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Арман Дюплантіс

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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