Олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики стала колишня росіянка, яка виступала в окупованому Криму
Чемпіонкою Олімпійських ігор-2024 з художньої гімнастики колишня росіянка Дар'я Варфоломеев (Варфоломєєва), яка народилася в російському Барнаулі.
Влітку 2021 року гімнастка виступала в окупованому Криму, про що свідчать її дописи в інстаграмі.
На одному з любительських російських форумів вказано, що у ті дати в Алушті проходив турнір з художньої гімнастики "Свентана".
Отже, на Олімпійських іграх не просто виступала, а й виграла їх спортсменка, яка брала участь у несанкціонованих змаганнях і в незаконний спосіб перетинала кордон.
Відомо, що у серпні 2018 року Варфоломєєву запросили тренуватися в Німеччину, але повноцінно переїхати вона змогла тільки в лютому 2019-го.
Як зазначає низка російських ЗМІ, Варфоломеєва по батьковій лінії має німецьке коріння.
Бонус
А нагороджував ексросіянку Сергій Бубка, колишній президент НОК України.