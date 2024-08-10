Чемпіонкою Олімпійських ігор-2024 з художньої гімнастики колишня росіянка Дар'я Варфоломеев (Варфоломєєва), яка народилася в російському Барнаулі.

Влітку 2021 року гімнастка виступала в окупованому Криму, про що свідчать її дописи в інстаграмі.

На одному з любительських російських форумів вказано, що у ті дати в Алушті проходив турнір з художньої гімнастики "Свентана".

Отже, на Олімпійських іграх не просто виступала, а й виграла їх спортсменка, яка брала участь у несанкціонованих змаганнях і в незаконний спосіб перетинала кордон.

Відомо, що у серпні 2018 року Варфоломєєву запросили тренуватися в Німеччину, але повноцінно переїхати вона змогла тільки в лютому 2019-го.

Як зазначає низка російських ЗМІ, Варфоломеєва по батьковій лінії має німецьке коріння.

Бонус

А нагороджував ексросіянку Сергій Бубка, колишній президент НОК України.