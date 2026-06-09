Дюплантіс пов'язав свій перший провал за 3 роки з майбутнім весіллям
Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс у неділю, 7 червня, вперше з 2023 року програв на етапі Діамантової ліги.
У коментарі для Expressen.se атлет пояснив, чому зумів узяти "скромну" висоту.
"Я хочу вибачитися перед усіма тут. Все пішло погано. Я не дуже добре впорався зі стрибками з жердиною. Усі стрибки здавалися не такими ще на підході. Все було нерівно від початку до кінця. Просто погано".
Потім він ще раз вибачився перед шведським народом.
"Мені шкода всіх, хто приїхав сюди, щоб подивитися на мене. Але я б збрехав, якби сказав, що злий. У моєму житті зараз відбувається дуже багато різного. Те, що все так вийшло, на 99 % пов'язано з майбутнім весіллям".
Для Дюплантіса настали напружені дні. Наступних вихідних він одружується зі своєю нареченою Дезіре Інгландер на Французькій Рів'єрі.
"Як тільки я приземлився на мати після останнього стрибка, я відчув: "Це найгірше, що могло статися в моєму житті напередодні весілля.
Потім я згадав, що або щастить у грі, або в коханні. Це був "mindblowing" (вибух мозку – дослівно). Я вірю в ці вирази".
Зауважимо, що серія перемог Армана Дюплантіса на етапах Діамантової ліги налічувала 20 стартів поспіль. За цей час він здобув два титули чемпіона світу та "золото" на Парижа-2024.
Нагадаємо, що на першому етапі Діамантової ліги Дюплантіс здобув перемогу, подолавши висоту 6,12 метра та встановив рекорд етапу.