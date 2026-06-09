Дюплантіс пов'язав свій перший провал за 3 роки з майбутнім весіллям

Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс у неділю, 7 червня, вперше з 2023 року програв на етапі Діамантової ліги.

У коментарі для Expressen.se атлет пояснив, чому зумів узяти "скромну" висоту.

"Я хочу вибачитися перед усіма тут. Все пішло погано. Я не дуже добре впорався зі стрибками з жердиною. Усі стрибки здавалися не такими ще на підході. Все було нерівно від початку до кінця. Просто погано".

Читайте також : Відео Фото Народжений літати: шлях феноменального Армана Дюплантіса

Потім він ще раз вибачився перед шведським народом.

"Мені шкода всіх, хто приїхав сюди, щоб подивитися на мене. Але я б збрехав, якби сказав, що злий. У моєму житті зараз відбувається дуже багато різного. Те, що все так вийшло, на 99 % пов'язано з майбутнім весіллям".

Для Дюплантіса настали напружені дні. Наступних вихідних він одружується зі своєю нареченою Дезіре Інгландер на Французькій Рів'єрі.

"Як тільки я приземлився на мати після останнього стрибка, я відчув: "Це найгірше, що могло статися в моєму житті напередодні весілля. Потім я згадав, що або щастить у грі, або в коханні. Це був "mindblowing" (вибух мозку – дослівно). Я вірю в ці вирази".

Зауважимо, що серія перемог Армана Дюплантіса на етапах Діамантової ліги налічувала 20 стартів поспіль. За цей час він здобув два титули чемпіона світу та "золото" на Парижа-2024.

Нагадаємо, що на першому етапі Діамантової ліги Дюплантіс здобув перемогу, подолавши висоту 6,12 метра та встановив рекорд етапу.