Дюплантіс мав проблеми зі шлунком через індійську страву перед фіналом чемпіонату Європи

Швед Арман Дюплантіс вчетветре став чемпіоном Європи у стрибках із жердиною. Атлет зізнався, що у фінальний день погано себе почував через проблеми зі шлунком.

Про це пише Sport.de.

За його словами, проблеми виникли після того, як він з'їв на обід індійську страву "Чікен Тікка Масала".

"Це була найдурніша річ, яку я коли-небудь робив у своєму житті. Якщо хочеш мати проблеми зі шлунком, то їж індійську їжу перед змаганнями. Я не можу пояснити, чому я це зробив. Я цілий день провів у туалеті. Я думав, що це буде не так погано, але вийшло не так добре", – сказав Дюплантіс.

Мондо вистачило для "золота" результату в 6 м 15 см. Він визнав, що не збирався йти на новий світовий рекорд через низку обставин.

" Погода була не ідеальна. Можливо, я просто був трохи занадто обережним. Можливо, я б і зміг це зробити, але попереду в мене ще кілька змагань, і, можливо, в майбутньому будуть ще спроби", – додав стрибун.

Наразі світовий рекорд становить 6 м 31 см.