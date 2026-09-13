Алісон дус Сантос виграв фінал абсолютного ЧС-2026 з бігу на 400 метрів з бар'єрами

Бразилець Алісон дус Сантос здобув перше місце на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у змаганнях з бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Він дістався до фінішної точки за 45.98 секунди.

Друге місце посів, продемонструвавши найкращий власний результат у поточному сезоні, зірковий американець Рай Бенджамін, який є триразовим переможцем Олімпійських ігор (два "золота" у Парижі-2024, та перше місце в Токіо-2020).

Трійку лідерів закрив представник Норвегії Карстен Варгольм. Він теж є титулованим спортсменом, котрий протягом своєї кар'єри здобув золоту та срібну медалі на Олімпіадах та тричі ставав чемпіоном світу.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 400 метрів з бар'єрами, чоловіки.

Алісон дус Сантос (Бразилія) – 45,98 Рай Бенджамін (США) – 46,40 Карстен Варгольм (Норвегія) – 46,78

Варто зазначити, що на цьогорічному етапі Діамантової ліги Алісон дус Сантос у Цюриху встановив новий світовий рекорд з бігу на 400 метрів з бар'єрами– 45,80 секунди.

Таким чином, 26-річний бразильський легкоатлет став першою людиною у світі, якій двічі вдалося подолати 400-метрівку з бар'єрами за менш ніж 46 секунд.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.