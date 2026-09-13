Шрами і відсутність волосся: світовий рекордсмен розповів трагедію з дитинства

Бразилець Алісон дос Сантос, який два тижні тому встановив світовий рекорд у бігу на 400 м із бар'єрами, розповів, що шрами на обличчі та відсутність волосся у певних ділянках голови виникли через нещасний випадок у дитинстві.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

10-місячний хлопчик потягнувся до каструлі на плиті. Сковорода впала, і гаряча олія стікала по голові та верхній частині тіла маленького Алісона. Бабуся, яка доглядала за дитиною, кинулася на допомогу. Обох терміново доставили до лікарні.

Йому діагностували опіки третього ступеня на маківці, що в медицині вважається глибоким опіком або другим за серйозністю за чотирибальною шкалою.

"Моє виживання вважалося своєрідним дивом", – каже 26-річний атлет.

Перший день народження він святкував на лікарняному ліжку. Гостра фаза лікування в лікарні тривала чотири місяці.

"Тепер залишилися лише шрами. Це більше ніяк не впливає на моє повсякденне життя, оскільки моє тіло загоїлося, і я вирішив насолоджуватися життям, – додає він.

Нещодавно дос Сантос зустрів людину, у якої був опік шкіри голови.

"У неї було таке волосся, і з ним вона все одно любила себе. Я сказав, що теж хочу це робити і надихати інших".

ALISON DOS SANTOS, o PIU



RECORDE MUNDIAL DOS 400M COM BARREIRAS



45s80



O PRIMEIRO RECORDE MUNDIAL DO ATLETISMO BRASILEIRO NAS PISTAS



UMA MARCA INACREDITÁVEL pic.twitter.com/YDzN8ouiUL — Piu Esportes (@piuesportes) August 27, 2026

Алісон за кар'єру двічі здобував "бронзу" Олімпійських ігор, у 2022-му виграв чемпіонат світу, а торік на ЧС став срібним призером.

Нагадаємо, срібна призерка Абсолютного чемпіонату світу може залишитися без призових через навчання в університеті.