Світоліна: Будь-яка перемога на Grand Slam - щасливий день

Українська тенісистка Еліна Світоліна (26) задоволена перемогою над німкенею Анною-Леною Фрідзам (90) у першому колі US Open.

Про це вона розповіла на пресконференції.

Еліна Світоліна - Анна-Лена Фрідзам: огляд матчу US Open

Elina Svitolina was asked if winning 1st round at a Slam is starting to feel like a normal thing again:



“2 weeks ago, it would be like a normal thing. But bc I didn’t play Cincinnati & I was struggling with my health a bit, this win today & the form that I showed is a good day.… pic.twitter.com/PpqsUHGNqP