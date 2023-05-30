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Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос

Сергій Стаховський прокоментував заяву Новака Джоковича
Сьогодні 09:16 863 0
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Новак Джокович, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній тенісист Сергій Стаховський відреагував на допис сербського тенісиста Новака Джокович під час Відкритого чемпіонату Франції.

36-річний серб після перемоги над американцем Александром Ковачевичем на екрані телекамери написав: "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство".

"А один сказав, що тенісисти нічого не можуть зробити, щоб зупинити вторгнення Росії в Україну...", – відзначив Стаховський.

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