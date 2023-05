Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос

Колишній тенісист Сергій Стаховський відреагував на допис сербського тенісиста Новака Джокович під час Відкритого чемпіонату Франції.

36-річний серб після перемоги над американцем Александром Ковачевичем на екрані телекамери написав: "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство".

And one said , tennis players cannot do anything to stop the invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V