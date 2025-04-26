Ворскла відзаявила легіонера, якого підписала взимку

Ворскла відзаявила костариканського захисника команди Фернана Фаеррона.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

24-річний футболіст взимку приєднався до полтавського клубу на правах оренди з Ередіано до кінця сезону з правом викупу.

У поточному сезоні він зіграв 2 матчі без результативних дій.

Також на його рахунку чотири поєдинки за збірну Коста-Рики, зокрема один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Фернан розглядає можливість якнайшвидше покинути Україну через війну, тому не зацікавлений у підписанні повноцінного контракту з клубом.

Нагадаємо, напередодні ФІФА трансферним баном покарала Ворсклу на три наступні періоди реєстрації гравців.

Наразі Ворскла посідає 14 місце в таблиці УПЛ (зона перехідних матчів), маючи в активі 21 очко за п'ять турів до фінішу сезону.