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Ворскла відзаявила легіонера, якого підписала взимку

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 15:56
Ворскла відзаявила легіонера, якого підписала взимку
Фернан Фаеррон
ФК Ворскла

Ворскла відзаявила костариканського захисника команди Фернана Фаеррона.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

24-річний футболіст взимку приєднався до полтавського клубу на правах оренди з Ередіано до кінця сезону з правом викупу.

У поточному сезоні він зіграв 2 матчі без результативних дій.

Також на його рахунку чотири поєдинки за збірну Коста-Рики, зокрема один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Фернан розглядає можливість якнайшвидше покинути Україну через війну, тому не зацікавлений у підписанні повноцінного контракту з клубом.

Нагадаємо, напередодні ФІФА трансферним баном покарала Ворсклу на три наступні періоди реєстрації гравців.

Наразі Ворскла посідає 14 місце в таблиці УПЛ (зона перехідних матчів), маючи в активі 21 очко за п'ять турів до фінішу сезону.

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