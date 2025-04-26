На стадіоні Полісся відбудеться чемпіонат України з бігу на 10000 м

У суботу, 26 квітня, відбудеться чемпіонат України з бігу на 10000 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Забіг відбудеться у Житомирі на стадіоні Полісся. Початок – о 16:00 за київським часом.

Участь у змаганні візьмуть провідні українські спортсмени витривалості: родина Нижників, Калюжна, Шкурко, Атаманюк, Городиський, Порозов та інші. Богдан Городиський повернеться до змагань після трирічної паузи, пов’язаної з травмою.

Микола та Ольга Нижники цього року брали участь у чемпіонаті Європи. Андрій Атаманюк нещодавно вийшов із молодіжної вікової категорії.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.