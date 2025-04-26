Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

На стадіоні Полісся відбудеться чемпіонат України з бігу на 10000 м

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 15:27
На стадіоні Полісся відбудеться чемпіонат України з бігу на 10000 м
ФЛАУ

У суботу, 26 квітня, відбудеться чемпіонат України з бігу на 10000 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Забіг відбудеться у Житомирі на стадіоні Полісся. Початок – о 16:00 за київським часом.

Участь у змаганні візьмуть провідні українські спортсмени витривалості: родина Нижників, Калюжна, Шкурко, Атаманюк, Городиський, Порозов та інші. Богдан Городиський повернеться до змагань після трирічної паузи, пов’язаної з травмою.

Микола та Ольга Нижники цього року брали участь у чемпіонаті Європи. Андрій Атаманюк нещодавно вийшов із молодіжної вікової категорії.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.

Легка атлетика

Легка атлетика

Магучіх розпочинає: де дивитися етап Діамантової ліги в Сямені
Діамантова ліга-2025 стартує етапом у Сямені: розклад змагань, формат, призовий фонд і де дивитися
Одинадцятиразовий світовий рекордсмен: Магучіх назвала свого головного мотиватора
Магучіх розповіла, як проходить підготовка до першого етапу Діамантової ліги
Стопами брата: бігун з Кенії з другим найкращим часом в історії виграв Бостонський марафон-2025

Останні новини