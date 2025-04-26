Прикарпаття перемогло Металург, Діназ зіграв унічию з Поділлям у Другій лізі

У суботу, 26 квітня, відбулися чергові матчі Першої ліги України з футболу.

Так, у групі вибування Прикарпаття впевнено переграло МФК Металург. Завдяки цій перемозі команда набрала 24 бали та закріпилася на 9-й сходинці, збільшивши відрив від зонт вильоту до 5 очок. Водночас Металург із 19 очками залишився 14-м.

В іншому поєдинку групи Діназ зіграв унічию з Поділлям. Результат не на користь обох колективів, які із 14 та 17 очками перебувають на 16 та 15 позиції відповідно.

У групі за підвищення відбудеться одна зустріч, в якій Агробізнес зіграє проти Металіста 1925.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група вибування, 5 раунд

МФК Металург –Прикарпаття 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Цюцюра, 0:2 – 54 Бучакчийський

Діназ – Поділля 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Кириченко, 1:1 – 33 Волошин

З результатами попереднього раунду можна ознайомитися ТУТ.