Прикарпаття перемогло Металург, Діназ зіграв унічию з Поділлям у Другій лізі
У суботу, 26 квітня, відбулися чергові матчі Першої ліги України з футболу.
Так, у групі вибування Прикарпаття впевнено переграло МФК Металург. Завдяки цій перемозі команда набрала 24 бали та закріпилася на 9-й сходинці, збільшивши відрив від зонт вильоту до 5 очок. Водночас Металург із 19 очками залишився 14-м.
В іншому поєдинку групи Діназ зіграв унічию з Поділлям. Результат не на користь обох колективів, які із 14 та 17 очками перебувають на 16 та 15 позиції відповідно.
У групі за підвищення відбудеться одна зустріч, в якій Агробізнес зіграє проти Металіста 1925.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування, 5 раунд
МФК Металург –Прикарпаття 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 27 Цюцюра, 0:2 – 54 Бучакчийський
Діназ – Поділля 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Кириченко, 1:1 – 33 Волошин
З результатами попереднього раунду можна ознайомитися ТУТ.